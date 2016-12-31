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Дальнее зарубежье 31.12.2016 12:10

В Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли

По меньшей мере, 21 человек погиб и 43 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в торговом районе Багдада, сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.

Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, БАГДАД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]