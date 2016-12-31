В Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли

По меньшей мере, 21 человек погиб и 43 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в торговом районе Багдада, сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.

Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял.