"Русские хакеры" проникли в электрораспределительную сеть США, утверждает "Вашингтон пост"

Власти США заявили, что российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, сообщает американское издание "Вашингтон пост".
"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы энергетической компании, так и в качестве испытания со стороны русских того, могут ли они проникнуть в электроэнергетическую систему", - пишет издание.
По ее информации, ранее ФБР предоставила главам крупнейших энергетических компаний США, коды, которые якобы использовались спецслужбами России для атак на политические институты США, отмечается в сообщении.
При этом компания в Вермонте выявила их в своей системе. Издание отмечает, что в Вермонте функционируют только две компании Burlington Electric и Green Mountain.
Газета уточняет, что для нарушения работы компании этот код не использовался. Тем не менее, факт проникновения в электрораспределительную систему страны представляет угрозу национальной безопасности. Издание отмечает, что цели осуществивших это незаконное вторжение властям США пока не ясны.
Ранее "Вашингтон пост" публиковала материал о том, что, согласно секретному докладу ЦРУ, Россия пыталась с помощью хакерских атак оказывать влияние на президентские выборы в США в пользу кандидатуры Дональда Трампа.
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