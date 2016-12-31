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Дальнее зарубежье 31.12.2016 12:40

"Русские хакеры" проникли в электрораспределительную сеть США, утверждает "Вашингтон пост"

Власти США заявили, что российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, сообщает американское издание "Вашингтон пост".

"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы энергетической компании, так и в качестве испытания со стороны русских того, могут ли они проникнуть в электроэнергетическую систему", - пишет издание.

По ее информации, ранее ФБР предоставила главам крупнейших энергетических компаний США, коды, которые якобы использовались спецслужбами России для атак на политические институты США, отмечается в сообщении.

При этом компания в Вермонте выявила их в своей системе. Издание отмечает, что в Вермонте функционируют только две компании Burlington Electric и Green Mountain.

Газета уточняет, что для нарушения работы компании этот код не использовался. Тем не менее, факт проникновения в электрораспределительную систему страны представляет угрозу национальной безопасности. Издание отмечает, что цели осуществивших это незаконное вторжение властям США пока не ясны.

Ранее "Вашингтон пост" публиковала материал о том, что, согласно секретному докладу ЦРУ, Россия пыталась с помощью хакерских атак оказывать влияние на президентские выборы в США в пользу кандидатуры Дональда Трампа.

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Тэги: США, РОССИЯ, ХАКЕРЫ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]