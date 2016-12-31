Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 2 Янв 3 Янв

Дальнее зарубежье 31.12.2016 13:00

В Монако стартует ралли-рейд Africa Eco Race

Многодневный ралли-рейд Africa Eco Race стартует в последний день уходящего года в Монако.

Гонка, появившаяся девять лет назад, стала конкурентом для самого знаменитого гоночного соревнования на бездорожье - ралли "Дакар". При этом, если организаторы последнего несколько лет назад перенесли гонку в Южную Америку, ссылаясь на соображения безопасности, то Africa Eco Race проходит на одноименном континенте.

Символический старт назначен на 31 декабря 2016 года: торжественная церемония состоится в Монако, после чего грузовики, внедорожники, мотоциклы и квадроциклы участников на пароме отправятся по Средиземному мору в Африку. Новый год участникам гонки придется встретить на судне. Первый этап начнется в марокканском городе Надор 2 января.

Всего в гонке запланировано 12 этапов по Марокко и Сенегалу, где 14 января участники финишируют у знаменитого Розового озера, где в прошлые годы всегда завершался ралли-рейд "Дакар".

В гонке выступят гонщики на мотоциклах нескольких категорий, квадроциклах, дизельных и бензиновых внедорожниках с приводом на четыре и два колеса и грузовиках. Гибриды и классические автомобили выпуска 1986 года и старше выведены в отдельные категории.

Россия будет представлена несколькими экипажами. По традиции, гонку посетят пилоты действующего чемпиона - команды "КАМАЗ-МАСТЕР". Один из грузовиков поведет экипаж в составе пилота Андрея Каргинова, штурмана Андрея Мокеева и механика Дмитрия Никитина. Еще один грузовик из Набережных Челнов - газодизельный - поведет официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, несколько лет выступающий в профессиональных гонках. Его штурманом будет брат Александр, механик экипажа - Анатолий Танин.

Россиянин Александр Максимов на квадроцикле Yamaha, экс-сенатор Виктор Хорошавцев с штурманом Антоном Николаевым из команды Aspec Motorsport выступят на прототипе BMW, за этот же коллектив, но на грузовике MAN поедут Василий Азаров и Александр Миляев. Еще один автомобиль этой же команды - внедорожник Toyota - поведет пилот Роман Клевцов, выступающий в паре с штурманом Сергеем Сминовым. Максим Кирпилев и Артем Шевелев поедут на внедорожнике Toyota, Марат Абыкаев и штурман Андрей Чипенко выступят за казахстанскую команду также на "Тойоте" и ряд других российских пилотов.

Команда G-Energy Team выставит экипаж в составе пилота Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова, которые решили не выступать в этом году на "Дакаре".

Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" - трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6 тысяч км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и один день отдыха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]