В Монако стартует ралли-рейд Africa Eco Race

Многодневный ралли-рейд Africa Eco Race стартует в последний день уходящего года в Монако.

Гонка, появившаяся девять лет назад, стала конкурентом для самого знаменитого гоночного соревнования на бездорожье - ралли "Дакар". При этом, если организаторы последнего несколько лет назад перенесли гонку в Южную Америку, ссылаясь на соображения безопасности, то Africa Eco Race проходит на одноименном континенте.

Символический старт назначен на 31 декабря 2016 года: торжественная церемония состоится в Монако, после чего грузовики, внедорожники, мотоциклы и квадроциклы участников на пароме отправятся по Средиземному мору в Африку. Новый год участникам гонки придется встретить на судне. Первый этап начнется в марокканском городе Надор 2 января.

Всего в гонке запланировано 12 этапов по Марокко и Сенегалу, где 14 января участники финишируют у знаменитого Розового озера, где в прошлые годы всегда завершался ралли-рейд "Дакар".

В гонке выступят гонщики на мотоциклах нескольких категорий, квадроциклах, дизельных и бензиновых внедорожниках с приводом на четыре и два колеса и грузовиках. Гибриды и классические автомобили выпуска 1986 года и старше выведены в отдельные категории.

Россия будет представлена несколькими экипажами. По традиции, гонку посетят пилоты действующего чемпиона - команды "КАМАЗ-МАСТЕР". Один из грузовиков поведет экипаж в составе пилота Андрея Каргинова, штурмана Андрея Мокеева и механика Дмитрия Никитина. Еще один грузовик из Набережных Челнов - газодизельный - поведет официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, несколько лет выступающий в профессиональных гонках. Его штурманом будет брат Александр, механик экипажа - Анатолий Танин.

Россиянин Александр Максимов на квадроцикле Yamaha, экс-сенатор Виктор Хорошавцев с штурманом Антоном Николаевым из команды Aspec Motorsport выступят на прототипе BMW, за этот же коллектив, но на грузовике MAN поедут Василий Азаров и Александр Миляев. Еще один автомобиль этой же команды - внедорожник Toyota - поведет пилот Роман Клевцов, выступающий в паре с штурманом Сергеем Сминовым. Максим Кирпилев и Артем Шевелев поедут на внедорожнике Toyota, Марат Абыкаев и штурман Андрей Чипенко выступят за казахстанскую команду также на "Тойоте" и ряд других российских пилотов.

Команда G-Energy Team выставит экипаж в составе пилота Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова, которые решили не выступать в этом году на "Дакаре".

Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" - трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6 тысяч км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и один день отдыха.