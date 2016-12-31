Армения безосновательно затягивает с выдачей тела азербайджанского солдата - Госкомиссия

Армянская сторона безосновательно затягивает с выдачей тела азербайджанского военнослужащего, отмечается в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

«Официально армянская сторона подтвердила информацию о том, что тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова находится у нее. Однако, несмотря на то, что прошло три дня после инцидента, она замедляет процесс возвращения тела азербайджанского военнослужащего», - говорится в заявлении комиссии.

Госкомиссия отмечает, что, согласно принципам международного права, тела погибших военнослужащих должны быть выданы сразу после завершения боевых действий.

«Предпринимаются необходимые шаги для возвращения тела, соответствующие международные органы проинформированы об этом», - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.