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Дальнее зарубежье 31.12.2016 13:42

Художник Тайрус Вонг, создавший олененка Бэмби, скончался на 107-м году жизни

Художник мультипликационной студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся своими рисунками олененка Бэмби, скончался в возрасте 106 лет, сообщает в субботу телеканал Си-Эн-Эн.

"Легендарный художник Тайрус Вонг обладал даром пробуждения своим искусством фантастического чувства с помощью простых композиций", - говорится в сообщении компании Walt Disney.

Выразительные зарисовки Т.Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля художественного фильма "Бэмби".

"Его работа продолжает вдохновлять и влиять на ведущих аниматоров и сегодня", - отмечается в заявлении компании.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ХУДОЖНИК, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]