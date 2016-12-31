Художник Тайрус Вонг, создавший олененка Бэмби, скончался на 107-м году жизни

Художник мультипликационной студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся своими рисунками олененка Бэмби, скончался в возрасте 106 лет, сообщает в субботу телеканал Си-Эн-Эн.

"Легендарный художник Тайрус Вонг обладал даром пробуждения своим искусством фантастического чувства с помощью простых композиций", - говорится в сообщении компании Walt Disney.

Выразительные зарисовки Т.Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля художественного фильма "Бэмби".

"Его работа продолжает вдохновлять и влиять на ведущих аниматоров и сегодня", - отмечается в заявлении компании.