"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с Citi и Deutsche bank на получение кредитной линии для закупки газа, эквивалентной $500 млн

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в пятницу подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche bank на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщил департамент по корпоративным коммуникациям компании.
Эта кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 г., сказали в компании.
Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.
НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.
"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - прокомментировал глава правления НАК Андрей Коболев.
В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.
Армения безосновательно затягивает с выдачей тела азербайджанского солдата - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 58 раз - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от членов ОДКБ реакции на заявление Бордюжи по Карабаху – МИД Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Мир уязвим перед эпидемией гриппа - Билл Гейтс
Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну спиртных напитков армянского производства
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Художник Тайрус Вонг, создавший олененка Бэмби, скончался на 107-м году жизни
В Монако стартует ралли-рейд Africa Eco Race
"Русские хакеры" проникли в электрораспределительную сеть США, утверждает "Вашингтон пост"
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев