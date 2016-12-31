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Дальнее зарубежье 31.12.2016 14:08

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедшие в центре Багдада, сообщают в субботу западные СМИ.

По уточненным данным агентства АП, в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВЫ, ИГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]