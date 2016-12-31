Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедшие в центре Багдада, сообщают в субботу западные СМИ.

По уточненным данным агентства АП, в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.