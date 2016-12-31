Доллар по отношению к манату в 2016 году укрепился на 13,6% - ЦБА

Доллар США по отношению к азербайджанскому манату в 2016 году укрепился на 13,6%, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«В этот период среднедневной курс составил 1,5965 манат/$1», - отмечается в заявлении.

ЦБА также отмечает, что в 2016 году продолжилось удешевление наряду с манатом и валют стран - торговых партнеров Азербайджана.

«В течение 2016 года реальный эффективный курс по ненефтяному сектору подешевел на 19,3%. Тенденция удешевления реального эффективного курса является потенциальным макроэкономическим фактором, поддерживающим импортозамещение и стимулирование экспорта. В целом, реальный эффективный курс в 2015-2016 годах понизился на 38%», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее ЦБА, официальный курс маната по отношению к доллару на 5 января 2017 года установил на уровне 1,7707 манат/$1. Таким образом, манат к доллару на новогодние праздники остался без изменений.