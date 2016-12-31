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Финансы 31.12.2016 15:07

Доллар по отношению к манату в 2016 году укрепился на 13,6% - ЦБА

Доллар США по отношению к азербайджанскому манату в 2016 году укрепился на 13,6%, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«В этот период среднедневной курс составил 1,5965 манат/$1», - отмечается в заявлении.

ЦБА также отмечает, что в 2016 году продолжилось удешевление наряду с манатом и валют стран - торговых партнеров Азербайджана.

«В течение 2016 года реальный эффективный курс по ненефтяному сектору подешевел на 19,3%. Тенденция удешевления реального эффективного курса является потенциальным макроэкономическим фактором, поддерживающим импортозамещение и стимулирование экспорта. В целом, реальный эффективный курс в 2015-2016 годах понизился на 38%», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее ЦБА, официальный курс маната по отношению к доллару на 5 января 2017 года установил на уровне 1,7707 манат/$1. Таким образом, манат к доллару на новогодние праздники остался без изменений.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУРС, МАНАТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]