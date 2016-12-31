Вице-премьер Грузии переоделся Санта-Клаусом, чтобы поздравить детей в Тбилиси

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, в прошлом известный футболист, легионер итальянского клуба "Милан", вместе с сотрудниками своего ведомства придумал, как украсить детям наступающий Новый год.

В последний день уходящего года он вышел на улицу в Тбилиси в одеянии Санта-Клауса и раздавал детям новогодние подарки.

"Мы порадовали детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом еще подрос, решил создать свои сказки", - сказал журналистам К.Каладзе.

По его словам, жизнь в целом одна большая сказка и каждый из нас ее герой. "Хочу поздравить всю Грузию, население нашей страны, и в первую очередь пожелать им здоровья и благополучия в Новом году", - заявил К.Каладзе.