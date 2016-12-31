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Регион 31.12.2016 15:29

Вице-премьер Грузии переоделся Санта-Клаусом, чтобы поздравить детей в Тбилиси

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, в прошлом известный футболист, легионер итальянского клуба "Милан", вместе с сотрудниками своего ведомства придумал, как украсить детям наступающий Новый год.

В последний день уходящего года он вышел на улицу в Тбилиси в одеянии Санта-Клауса и раздавал детям новогодние подарки.

"Мы порадовали детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом еще подрос, решил создать свои сказки", - сказал журналистам К.Каладзе.

По его словам, жизнь в целом одна большая сказка и каждый из нас ее герой. "Хочу поздравить всю Грузию, население нашей страны, и в первую очередь пожелать им здоровья и благополучия в Новом году", - заявил К.Каладзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНИСТР, САНТА/КЛАУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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