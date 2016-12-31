Арабское издание сообщает об ударах российских ВКС по маршруту поставок нефти ИГ в центральной Сирии

Воздушно-космические силы России продолжают наносить авиаудары по маршруту поставок нефти террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в субботу арабское издание "Аль-Масдар".

По его данным, российские военные самолеты нанесли удары по объектам маршрута, который пролегает через восточную часть провинции Хомс до провинции Эр-Ракка.

Издание отмечает, что авиаудары были нанесены по позициям ИГ в богатых нефтью городах Сукхана и Арак, в результате чего были уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что формирования террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, Дахия аль-Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия-Фатх в городе Алеппо.

Как сообщалось, достигнутое в Сирии соглашение о перемирии не распространяется на террористические организации.