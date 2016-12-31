ЕБРР профинансирует строительство нового моста между Грузией и Арменией

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 6 млн евро на строительство нового моста через реку Дебед на участке грузино-армянской границы в районе сел Садахло (Грузия) и Баграташен (Армения).
Как говорится в сообщении Минфина Грузии, соответствующее соглашение подписали глава ведомства, первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили и региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдавии и Белоруссии Бруно Балванера.
Общая стоимость проекта составляет 10,3 млн евро, часть суммы которой банк уже выделил Армении в рамках проекта модернизации северного транспортного коридора.
Соглашение между правительствами двух стран о строительстве моста на контрольно-пропускном пункте Садахло - Баграташен было подписано в декабре 2014 года.
В начале августа 2016 года ЕБРР объявил двухэтапный тендер на проектирование и строительство данного моста, который представляет собой главную точку пересечения границы между Грузией и Арменией. Ввод моста в эксплуатацию планируется в 2018 году.
ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в Грузии - банк выделил республике около 3 млрд евро на финансирование 197 проектов в разных секторах экономики.
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