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Регион 31.12.2016 16:35

ЕБРР профинансирует строительство нового моста между Грузией и Арменией

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 6 млн евро на строительство нового моста через реку Дебед на участке грузино-армянской границы в районе сел Садахло (Грузия) и Баграташен (Армения).

Как говорится в сообщении Минфина Грузии, соответствующее соглашение подписали глава ведомства, первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили и региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдавии и Белоруссии Бруно Балванера.

Общая стоимость проекта составляет 10,3 млн евро, часть суммы которой банк уже выделил Армении в рамках проекта модернизации северного транспортного коридора.

Соглашение между правительствами двух стран о строительстве моста на контрольно-пропускном пункте Садахло - Баграташен было подписано в декабре 2014 года.

В начале августа 2016 года ЕБРР объявил двухэтапный тендер на проектирование и строительство данного моста, который представляет собой главную точку пересечения границы между Грузией и Арменией. Ввод моста в эксплуатацию планируется в 2018 году.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в Грузии - банк выделил республике около 3 млрд евро на финансирование 197 проектов в разных секторах экономики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, МОСТ, ЕБРР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]