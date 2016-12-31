Президент Алиев утвердил соглашение с ЕК о финансировании программы регионального развития

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Еврокомиссией, согласно которому Евросоюз предоставит Азербайджану 14,5 млн евро на финансирование программы регионального развития, сообщает сайт главы государства.
Соглашение в декабре 2016 года подписали глава бакинского офиса ЕС Малена Мард и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Средства будут выделены в рамках Европейского инструмента соседства.
Соглашение предусматривает выделение технической помощи и грантов на создание системы информирования и консультирования бизнеса в сельской местности; совершенствование системы поддержки развития малых и средних предприятий и семейных фермерских хозяйства в регионах; поддержку инвестиционной деятельности и на др. проекты.
А.Ахундов
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