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Внешняя политика 31.12.2016 17:10

Президент Алиев утвердил соглашение с ЕК о финансировании программы регионального развития

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Еврокомиссией, согласно которому Евросоюз предоставит Азербайджану 14,5 млн евро на финансирование программы регионального развития, сообщает сайт главы государства.

Соглашение в декабре 2016 года подписали глава бакинского офиса ЕС Малена Мард и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Средства будут выделены в рамках Европейского инструмента соседства.

Соглашение предусматривает выделение технической помощи и грантов на создание системы информирования и консультирования бизнеса в сельской местности; совершенствование системы поддержки развития малых и средних предприятий и семейных фермерских хозяйства в регионах; поддержку инвестиционной деятельности и на др. проекты.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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