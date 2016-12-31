Турцию в ноябре посетило на 21% меньше иностранцев, чем годом ранее

Число иностранцев, посетивших Турцию в ноябре 2016 года, сократилось более чем на 21% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает министерство культуры и туризма страны.
По данным ведомства, в Турцию в ноябре приехало более 1,35 млн иностранных граждан. За январь-ноябрь в страну приехало более 24 млн иностранцев, что на 30,85% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
В ноябре Турцию посетили почти 174 тыс. граждан Грузии, или 12,9% от общего числа иностранцев, на втором месте оказались путешественники их Германии - около 131 тыс. (9,7%), на третьем жители Болгарии -123,5 тыс. (9,1%).
По итогам одиннадцати месяцев 2016 года первое место по прибытиям заняли туристы из Германии - порядка 3,8 млн (или 15,6% от общего количества прибытий), Грузии - более 2 млн (8,5%) и Великобритании - почти 1,7 млн (7%). Из России в Турцию в ноябре приехало около 55 тыс. человек, или почти на 36% меньше, чем в том же месяце годом ранее. За 11 месяцев число поездок российских граждан в Турцию сократилось на 77,3% - до 822,2 тыс. человек.
Как сообщалось, падение на российском рынке до сентября 2016 года было самым сильным - до 89%. Активное возвращение россиян после возобновления чартерных рейсов позволило Турции несколько смягчить общую отрицательную статистику: по итогам периода с января по сентябрь Турция не досчиталась 84% российских туристов.
С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года. После снятия запрета российские туроператоры быстро поставили чартерные рейсы. Самолеты в Турцию летали весь сентябрь и октябрь с хорошей загрузкой. В ряде регионов туроператорам пришлось ставить дополнительные рейсы и продлять сроки полетной программы. Зимой чартерные полеты в Турцию также продолжатся из-за отсутствия на рынке Египта.
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