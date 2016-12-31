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СНГ 31.12.2016 17:50

Путин желает россиянам здоровья, благополучия, радости и любви, а России - мира и процветания

Президент России Владимир Путин поблагодарил сограждан за достижения в "непростом" 2016 году, за проявленные при этом понимание, доверие и сердечную заботу о стране.

В телевизионном новогоднем обращении к гражданам России, которое транслировалось на Дальний Восток, глава государства пожелал россиянам свершения мечты, чистых помыслов и добрых намерений, счастья, здоровья и благополучия, а нашей общей, великой Родине - России - мира и процветания.

"2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд. Главное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается. Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России", - сказал президент.

По его словам, традиция семейной встречи Нового года объединяет людей в огромной России.

"У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее", - сказал В.Путин.

Он особо обратился к тем, кто не может встретить Новый год за праздничным столом.

"Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолёты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году", - сказал президент.

В.Путин поделился с согражданами одним из секретов новогоднего праздника - как в эту ночь стать волшебником для окружающих людей.

"Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки. Вот и весь секрет", - рассказал он.

В.Путин завершил свое обращение пожеланиями своим согражданам и всей стране: "Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине - России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!"

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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