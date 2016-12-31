Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Янв 4 Янв

СНГ 31.12.2016 18:50

Почти 62% украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры

Партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомощь", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция" прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье, свидетельствует соцопрос.

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого.

В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.

Если такие выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 7 партий. Те респонденты, которые готовы участвовать в выборах, поддержали бы партию "Батькивщина" (11%), партию "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "Оппозиционный блок" (9%), Радикальную партию Олега Ляшко (7,8%), объединение "Самопомощь" (7,6%), партию "За жизнь" (5,7%), партию "Гражданская позиция" (5,4%).

Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.

Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 8,4%.

Согласно результатам опроса, 61,8% опрошенных считают, что Украине нужны новые политические лидеры, 27,5% считают, что вполне достаточно имеющихся.

В качестве новых политических лидеров респонденты, имея возможность назвать до 5 фамилий, указали внефракционных народных депутатов Надежду Савченко (11,4%) и Евгения Мураева (7,9%), экс-главу Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (10,8%), лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%), главу антикоррупционного парламентского комитета Егора Соболева (5,6%), лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (5%).

Было опрошено 2 тыс. 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРТИИ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Порошенко призвал украинские партии отказаться от "взаимоуничтожающей риторики" Выборы обошлись украинским партиям более чем в 70 млн долларов "УДАР" готов приступить к обсуждению плана совместных действий с "Батькивщиной" и "Свободой" - Кличко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]