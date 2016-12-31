Почти 62% украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры

Партии "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомощь", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция" прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье, свидетельствует соцопрос.
Согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года, инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого.
В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.
Если такие выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 7 партий. Те респонденты, которые готовы участвовать в выборах, поддержали бы партию "Батькивщина" (11%), партию "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "Оппозиционный блок" (9%), Радикальную партию Олега Ляшко (7,8%), объединение "Самопомощь" (7,6%), партию "За жизнь" (5,7%), партию "Гражданская позиция" (5,4%).
Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.
Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 8,4%.
Согласно результатам опроса, 61,8% опрошенных считают, что Украине нужны новые политические лидеры, 27,5% считают, что вполне достаточно имеющихся.
В качестве новых политических лидеров респонденты, имея возможность назвать до 5 фамилий, указали внефракционных народных депутатов Надежду Савченко (11,4%) и Евгения Мураева (7,9%), экс-главу Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (10,8%), лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%), главу антикоррупционного парламентского комитета Егора Соболева (5,6%), лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (5%).
Было опрошено 2 тыс. 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.
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