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СНГ 31.12.2016 19:19

Порошенко привез американских сенаторов в зону конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны проведения войсковой операции), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, П.Порошенко прибыл туда вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности", - написал С.Цеголко.

Накануне П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, СЕНАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]