Порошенко привез американских сенаторов в зону конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны проведения войсковой операции), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, П.Порошенко прибыл туда вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности", - написал С.Цеголко.

Накануне П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар.