Риск смерти от сердечного приступа в конце года выше, чем в другое время - исследование

Наибольшее количество смертей от сердечного приступа приходится на праздничные дни конца года, свидетельствуют результаты проведенного австралийскими учеными исследования.

По словам автора исследования, научного сотрудника университета Мельбурна Джоша Найта, многие ошибочно полагают, что одной из причин увеличения числа смертей в конце года становится холод.

Австралийские ученые проанализировали ситуацию со смертностью в США, где период праздничных дней с 25 декабря по 7 января считается самым холодным, и в Новой Зеландии, где Рождество и Новый год выпадают на летний сезон. Однако в обеих странах в это время наблюдается увеличение числа сердечных приступов.

Исследователи установили, что с 25 декабря по 7 января количество смертей, связанных с сердечными проблемами, увеличивается на 4,2% по сравнению с другими периодами в течение года.

По мнению австралийских ученых, это связано, главным образом, со стрессом из-за предстоящих праздников, изменением режима питания, значительным употреблением алкоголя.