Путин и Рухани договорились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает пресс-служба.