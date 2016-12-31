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Дальнее зарубежье 31.12.2016 20:20

Путин и Рухани договорились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]