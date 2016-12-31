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СНГ 31.12.2016 20:50

В 2016 году в зоне спецоперации в Донбассе погибли 211 военнослужащих ВСУ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в уходящем году в зоне проведения специальной операции в Донбассе погибли более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Только на протяжении этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за мир и свободы нашего государства", защищая его от противника, сообщил глава государства в Мариуполе (Донецкая обл.) в последний день уходящего года.

П.Порошенко также отметил, что хотя интенсивность огня со стороны противника несколько уменьшилась, "никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не настала".

По словам президента, две недели назад, подразделения противника пытались захватить два опорных пункта ВСУ в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские военные не только отразили атаки, "но и перешли в контратаку", сказал П.Порошенко. Противник понес серьезные потери, улучшена диспозиция украинской армии, отметил он.

Кроме того, по его словам, напряженной обстановка остается и в Широкино, где в последнее время противник применяет практически весь спектр вооружения, за исключением реактивной артиллерии.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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