Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Янв 4 Янв

СНГ 31.12.2016 21:45

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование", - говорится в сообщении.

"Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Лидеры поздравили друг друга с Новым годом, сообщает пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин соболезнует руководству и народу Израиля в связи с кончиной Переса Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ и Израилем – азербайджанский политолог Путин обсудит в Москве с израильским премьером двустороннее сотрудничество и Сирию Нетаньяху соболезнует Путину в связи с терактом на Синае, лидеры обсудили урегулирование в Сирии и Ближний Восток - Кремль МИД РФ призывает Израиль и палестинцев не допустить нарастания конфронтации Нетаньяху собирается посетить Россию с визитом на следующей неделе - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]