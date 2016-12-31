Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование", - говорится в сообщении.

"Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Лидеры поздравили друг друга с Новым годом, сообщает пресс-служба.