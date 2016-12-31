Американский сенатор Маккейн заявляет, что в 2017 году украинские земли удастся освободить

В следующем, 2017 году, украинские территории будут освобождены, заявил американский сенатор Джон Маккейн.
"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе.
"Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - сказал сенатор, посещающий зону проведения спецоперации в Донбассе совместно с президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее в тот же день П.Порошенко вручил сенатору "наградное оружие".
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