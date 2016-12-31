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СНГ 31.12.2016 22:00

Американский сенатор Маккейн заявляет, что в 2017 году украинские земли удастся освободить

В следующем, 2017 году, украинские территории будут освобождены, заявил американский сенатор Джон Маккейн.

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе.

"Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - сказал сенатор, посещающий зону проведения спецоперации в Донбассе совместно с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее в тот же день П.Порошенко вручил сенатору "наградное оружие".

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Тэги: УКРАИНА, США, СЕНАТОР, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]