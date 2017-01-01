В результате теракта в Стамбуле пострадали 40 человек, 35 погибли

35 человек стали жертвами теракта в Стамбуле, еще 40 человек получили ранения, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпораци "Би-би-си" со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина.

Он уточнил, что нападавший был один, в то время как местные СМИ ранее сообщали о двух террористах. Среди погибших есть полицейский.

В.Шахин назвал произошедшее террористической атакой