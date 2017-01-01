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Регион 01.01.2017 08:35

В результате теракта в Стамбуле пострадали 40 человек, 35 погибли

35 человек стали жертвами теракта в Стамбуле, еще 40 человек получили ранения, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпораци "Би-би-си" со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина.

Он уточнил, что нападавший был один, в то время как местные СМИ ранее сообщали о двух террористах. Среди погибших есть полицейский.

В.Шахин назвал произошедшее террористической атакой

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ТЕРАКТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]