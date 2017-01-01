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Дальнее зарубежье 01.01.2017 09:00

В Европе, НАТО и Бельгии соболезнуют в связи с терактом в Стамбуле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили ночью 1 января свои соболезнования в связи с нападением на ночной клуб в Стамбуле.

"2017 год начинается с нападения в Стамбуле. Наши мысли с жертвами и их близкими. Мы продолжаем работать, чтобы предотвращать такие трагедии", - заявила Ф.Могерини в своем "Твиттере".

Также в "Твиттере" генсек НАТО написал: "Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Мои мысли с людьми, пострадавшими от нападения на празднующих Новый год, и с турецким народом".

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, в свою очередь, заявил: "Год начинается ужасом в Стамбуле. Наши мысли обращены к жертвам, их близким и к турецкому народу".

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Тэги: ЕС, НАТО, БЕЛЬГИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]