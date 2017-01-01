Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН

Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы.
Таким образом, Казахстан стал первой страной Центральной Азии - членом СБ ООН, и в этом качестве республика готова представлять интересы всего региона.
28 июня этого года Генассамблея ООН избрала Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности на 2017-2018 годы.
В ходе тайного голосования кандидату нужно было набрать две трети голосов стран-участниц Генассамблеи, то есть 129 из 193. За Казахстан проголосовали 138 стран.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем июньском обращении в связи с избранием республики в состав СБ ООН на 2017-2018 годы подчеркивал, что "это будет непростой период в международных отношениях".
"Наряду с застарелыми конфликтами, мир столкнулся с небывалым размахом новых угроз безопасности. Мы внесем свой весомый вклад в поиск решений глобальных проблем. Стабильный и безопасный мир - это то, чего мы хотим для всех своих граждан и детей", - сказал тогда Н.Назарбаев.
При этом президент отметил, что Казахстан воспользуется своим шансом сделать будущее более уверенным и благополучным.
"Мы намерены заострить внимание глобального сообщества на наших инициативах. Они нацелены на построение мира, свободного от ядерного оружия и вируса войн и конфликтов. Казахстан будет работать над достижением этой благородной цели к столетию ООН в 2045 году", - сказал президент.
Помимо этого, пообещал Н.Назарбаев, Казахстан займется продвижением антитеррористических инициатив, выдвинутых им на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году.
"Казахстан также придаст импульс решению вопросов водной, энергетической и продовольственной безопасности. Все это насущные вопросы, которые касаются каждого", - отметил он.
Наряду с Казахстаном на место непостоянного члена Совбеза на 2017-2018 годы от азиатско-тихоокеанских государств претендовал Таиланд. Казахстан ранее никогда не избирался в члены Совбеза ООН. Таиланд входил в состав Совета в 1985-1986 годах.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, КНР, Франция, Российская Федерация и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.
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