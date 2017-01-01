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Дальнее зарубежье 01.01.2017 10:20

У Эстонии нет оснований начинать новый год с тревог о безопасности - президент Кальюлайд

Общеевропейская открытая дискуссия о защите Европы или действиях НАТО по обеспечению коллективной обороны могут иногда вызвать чувство, что и мы сами напрямую или косвенно находимся под угрозой, заявила в новогоднем обращении к народу президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Но эта дискуссия и рожденные в ней решения лучше, чем молчание и нерешительность. Угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости, а не от действия", - отметила она.

"Таким образом и действовало Эстонское государство. Именно поэтому у нас нет причины начинать новый год, тревожась о своей безопасности", - считает глава государства.

По ее мнению, "для жителей Эстонии ушедший год был не худшим". "Мы находимся физически вдали от крупных мировых потрясений. Но только физически. Даже сегодня вечером я не могу не думать о Сирии. Это горе достаточно близко, чтобы понять: мир и благополучие никогда не бывают сами по себе", - заявила К.Кальюлайд.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]