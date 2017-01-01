У Эстонии нет оснований начинать новый год с тревог о безопасности - президент Кальюлайд

Общеевропейская открытая дискуссия о защите Европы или действиях НАТО по обеспечению коллективной обороны могут иногда вызвать чувство, что и мы сами напрямую или косвенно находимся под угрозой, заявила в новогоднем обращении к народу президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Но эта дискуссия и рожденные в ней решения лучше, чем молчание и нерешительность. Угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости, а не от действия", - отметила она.

"Таким образом и действовало Эстонское государство. Именно поэтому у нас нет причины начинать новый год, тревожась о своей безопасности", - считает глава государства.

По ее мнению, "для жителей Эстонии ушедший год был не худшим". "Мы находимся физически вдали от крупных мировых потрясений. Но только физически. Даже сегодня вечером я не могу не думать о Сирии. Это горе достаточно близко, чтобы понять: мир и благополучие никогда не бывают сами по себе", - заявила К.Кальюлайд.