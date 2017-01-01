Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Янв 4 Янв

СНГ 01.01.2017 09:20

Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении белорусам пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

"Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз", - заявил А.Лукашенко в новогоднем поздравлении.

Вместе с тем, подчеркнул он, "мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим". "Оборона Отечества - наш священный долг!", - добавил президент.

Шаг за шагом Белоруссия укрепляет свой авторитет в международном сообществе. Особого "признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив". "Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов", - сказал глава государства.

А.Лукашенко также указал на то, что у Белоруссии "взвешенная международная и выверенная внутренняя политика". "Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей", - отметил он.

"Мы вместе определили приоритеты и основные направления развития страны. Уверен, они будут реализованы в полной мере в предстоящие годы. В этом нас убеждает весь путь суверенного белорусского государства, который дал бесценный опыт преодоления трудностей и решения проблем, умение находить адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы", - резюмировал А.Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко: За четверть века СНГ сформировалось как современное региональное сообщество, учитывающее интересы всех сторон Лукашенко на следующей неделе посетит Азербайджан Белоруссия готова стать звеном Транскаспийского транспортного коридора - Лукашенко Лукашенко предлагает Белоруссию в качестве посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Лукашенко видит угрозу дезинтеграции ЕАЭС в падении товарооборота

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]