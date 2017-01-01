Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении белорусам пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

"Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз", - заявил А.Лукашенко в новогоднем поздравлении.

Вместе с тем, подчеркнул он, "мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим". "Оборона Отечества - наш священный долг!", - добавил президент.

Шаг за шагом Белоруссия укрепляет свой авторитет в международном сообществе. Особого "признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив". "Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов", - сказал глава государства.

А.Лукашенко также указал на то, что у Белоруссии "взвешенная международная и выверенная внутренняя политика". "Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей", - отметил он.

"Мы вместе определили приоритеты и основные направления развития страны. Уверен, они будут реализованы в полной мере в предстоящие годы. В этом нас убеждает весь путь суверенного белорусского государства, который дал бесценный опыт преодоления трудностей и решения проблем, умение находить адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы", - резюмировал А.Лукашенко.