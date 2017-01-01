Антониу Гутерриш вступает в должность генерального секретаря ООН

Избранный генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в воскресенье официально вступает в должность генсека Всемирной организации.
Его кандидатура на пост девятого генсека ООН была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 13 октября 2016 года.
67-летний А.Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 годы, с 2005 год по 2015 год занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С апреля 2016 года был государственным советником Португалии.
Теперь ему предстоит возглавлять ООН с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года.
А.Гутерриш в октябре прошлого года отмечал, что для него "важнейшим приоритетом будет дипломатия, нацеленная на достижение мира".
Говоря о предстоящей работе, А.Гутерриш заявлял, что в полной мере осознает трудности, которые предстоит преодолеть, а также существующие ограничения полномочий генсека ООН.
Ранее сообщалось, что в команде А.Гутерриша, в частности, будут работать несколько женщин.
Так, пост первого заместителя А.Гутерриша займет профессор Колумбийского университета Амина Мохаммед из Нигерии, которая ранее была советником предшественника португальца на посту генсека ООН Пан Ги Муна по вопросам планирования Целей развития на период после 2015 года.
Руководителем аппарата нового генерального секретаря также станет женщина - бывший представитель Бразилии при ООН, кадровый дипломат Мария-Луиса Рибейро Виотти.
Кан Гюн Ва из Республики Корея, которая до этого занимала пост заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека, займет пост специального советника по внутренней политике.
"Эти назначения составляют костяк моей команды, которую я буду продолжать расширять, соблюдая свои обязательства по обеспечению гендерного равенства и географического разнообразия", - заявлял А.Гутерриш.
Всего в борьбе за пост генсека участвовали 10 человек: пять мужчин и пять женщин. Семь из них - из Восточной Европы: Срджян Керим из бывшей югославской республики Македония, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдавии, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также значились Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.
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