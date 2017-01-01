Глава МИД Австрии посетит восток Украины 3-4 января - СМИ

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц планирует посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на востоке Украины, сообщают немецкие СМИ.

"Курц стремится на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Австрийская Вена, которая перенимает в 2017 году председательствование в ОБСЕ, ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалация имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьба с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.