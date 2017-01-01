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Регион 01.01.2017 11:11

Число жертв нападения на ночной клуб в Турции возросло до 39 человек

Как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По словам министра, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

"Наши стражи порядка проводят спецоперацию. Мы надеемся, что этот человек скоро будет пойман", - сказал С.Сойлу.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. В.Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек. Как передает корреспондент Би-би-си, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Би-Би-Си со ссылкой на турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Ранее в Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили "Интерфаксу", что, по предварительной информации, россиян не было среди убитых и раненых.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]