Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.

"Мы глубоко потрясены известием о жестоком вооруженном нападении на людей, собравшихся на праздничное торжество в ночном клубе, о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в Стамбуле. Мы крайне возмущены этим предательским действием против мирных людей. Мы самым жестким образом, решительно и последовательно поддерживаем борьбу с терроризмом" , - говорится в письме.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил соболезнования Р.Т.Эрдогану, семьям и близким погибших, турецкому народу.