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Внешняя политика 01.01.2017 11:30

Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.

"Мы глубоко потрясены известием о жестоком вооруженном нападении на людей, собравшихся на праздничное торжество в ночном клубе, о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в Стамбуле. Мы крайне возмущены этим предательским действием против мирных людей. Мы самым жестким образом, решительно и последовательно поддерживаем борьбу с терроризмом" , - говорится в письме.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил соболезнования Р.Т.Эрдогану, семьям и близким погибших, турецкому народу.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]