Двое боевиков ликвидированы в Дагестане - источник

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности боевиков, уничтоженных в Новолакском районе Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в селе Ярык-Су Новолакского района республики уничтожены двое боевиков. Спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, двое силовиков в ходе штурма дома с боевиками получили ранения.

В свою очередь в оперативном штабе НАК республики сообщили, что "в 2:15 мск в пределах административных границ населенного пункта Ярык-Су Новолакского района Дагестана введен режим контртеррористичесвой операции. Силовики проводят спецоперацию".