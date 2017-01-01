Мальта вступает в права председателя Совета ЕС

В первый день 2017 года Мальта займет в порядке ротации государств-членов ЕС председательский пост в Совете Европейского союза.

"Для Мальты это первое председательство. Страна эта, мягко говоря, некрупная. Она в Евросоюзе не так давно - пошел тринадцатый год. Вполне естественно, что они "планку ожиданий" от предстоящего полугодия стараются не завышать. Это вполне объяснимо", - прокомментировал "Интерфаксу" мальтийское председательство постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Тем не менее, на их полугодие придется немало серьезных событий, значение которых выйдет за рамки их председательства. Я имею в виду, во-первых, уже анонсированное начало переговоров с Великобританией по "Брекзиту", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

"Во-вторых, при мальтийском председательстве предстоит другое непростое дело. А именно: притирка отношений ЕС-США с приходом к власти в Соединенных Штатах новой администрации", - сказал В.Чижов.

Он также отметил, что постпредство России уже установило в Брюсселе "неплохой рабочий контакт" с мальтийским председательством. "Я уверен, что такой контакт будет и на уровне министерств иностранных дел", - добавил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

Среди главных приоритетов, определенных мальтийским председателем на срок своего мандата, названы миграционный кризис, единый рынок, безопасность, социальная инклюзивность, политика в области соседства и отрасли, связанные с морем.

По разделу миграционного кризиса, поставленного во главу председательской программы Мальты, предлагается сосредоточить внимание на быстрой реализации уже согласованных Евросоюзом мер и на гарантии того, что данный вопрос продолжит оставаться в центре внимания политической повестки Евросоюза.

"Наши граждане предъявляют спрос на конкретные меры, и мы не можем позволить себе самодовольного ЕС, который не занимается этой темой с той неотложностью и приоритетностью, которой она заслуживает", - говорится в программе, опубликованной мальтийским правительством.

Среди целей, предусмотренных для урегулирования миграционного кризиса, числятся укрепление и рационализация совместной европейской системы убежища; продолжение попыток пересмотра "дублинских правил", определяющих обязанности государств-членов ЕС по приему беженцев и иммигрантов; преобразование Европейского бюро поддержки в сфере убежища в полноправное агентство ЕС; ускорение распределения по странам союза 160 тыс. беженцев; продолжение выполнения договоренностей саммита ЕС-Африка в Валлетте по вопросам миграции, в частности, продвижение в работе по европейскому плану внешнего инвестирования для содействия устойчивому инвестированию в странах Африки с целью сдерживания исхода мигрантов.

Что касается деятельности председателя ЕС в сфере укрепления единого рынка, Мальта предпримет усилия по содействию подготовке законодательных предложений, которые сейчас находятся в стадии переговоров. Среди прочего, в ходе своего мандата Мальта рассчитывает довести до окончательного решения вопрос об отмене роуминга в ЕС, продвинуться в выравнивании условий интернет-торговли для разных стран союза, усовершенствовать законодательство, касающееся финансирования малых и средних предприятий.

Ряд мер планируется в сфере увеличения занятости населения в ЕС, а также в области повышения энергетической эффективности и безопасности энергоснабжения. Поставлена задача продолжать содействовать обеспечению "бесплатного WiFi во всех городах и деревнях Европейского союза".

В области безопасности Мальта намерена в контексте международной обстановки способствовать реализации "конкретных предложений, направленных на решение региональных и мировых проблем при уважении ценностей, которые лежат в основе самого существования союза". Главным направлением работы называется эффективная дипломатия. Мальтийский председатель Совета ЕС обязуется работать в тесном взаимодействии с Европейской внешнеполитической службой в рамках глобальной стратегии ЕС в том, что касается ответов на вызовы миграции, терроризма и гибридных угроз.

Программа Мальты предусматривает осуществление "первых этапов на пути создания европейской прокуратуры".

Раздел социальной инклюзивности этой программы предусматривает улучшение места женщин на рынке труда, борьбу против проявлений "насилия сексистского характера". Мальта проведет министерскую конференцию по проблематике ЛГБТ-сообщества.

В политике соседства мальтийский председатель Совета ЕС исходит из того, что процветание Европы связано с процветанием и стабильностью ее соседей. Поэтому особое внимание будет уделено средиземноморским соседям ЕС, особенно Ливии. Мальта продолжит поддерживать международные и европейские усилия по возобновлению мирного процесса между Палестиной и Израилем. Будут продолжены действия по решению сирийского конфликта. В программе подчеркивается и значение восточного соседства, в частности, поддержка Украины. При этом мальтийские власти считают важным сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим мировой и региональный интерес.

Морская страна, Мальта указывает в своей программе, что ЕС будет все более и более зависимым от морей и океанов. И при всей своей, прежде всего, средиземноморской ориентации Валлетта считает, что морской сектор в целом предлагает возможности для "широкого спектра инновационных исследований", которые могут быть эффективно использованы для создания рабочих мест.

Мальтийский председатель Совета ЕС обещает в начале 2017 года "специальную инициативу для западного средиземноморского бассейна". Речь пойдет об улучшении управления морской средой при гарантиях подхода к ней с точки зрения устойчивого развития.

Мандат очередного государства-председателя ЕС длится 6 месяцев. Полномочия Валлетты истекут в конце июня 2017 года.

Председательскую эстафету 1 июля примет Эстония. До проведения в Великобритании летом прошлого года референдума о выходе страны из Евросоюза во втором полугодии 2017 года в Совете ЕС должно было председательствовать Соединенное Королевство. Но Лондон объявил 20 июля 2016 года, что отказывается от своего председательского мандата в качестве первого этапа пути к Brexit.

На вакантное кресло себя предлагала Бельгия, однако было решено просто сдвинуть график на полгода. Эстония возглавит Совет ЕС на шесть месяцев раньше срока, планировавшегося прежде.