Трамп призвал не спешить обвинять Москву в кибератаках на США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит спешить с обвинениями в адрес России в связи с кибератаками против США во время президентской гонки.
"Я думаю, это нечестно, если мы не знаем (об атаках России). Это мог быть кто-то другой. Я тоже знаю кое-что, о чем другие люди не в курсе, поэтому мы не можем быть уверенными", - приводит в воскресенье слова будущего американского лидера британская телерадиокорпорация "Би-би-си".
Д.Трамп также пообещал, что 3 или 4 января он расскажет об имеющейся у него информации.
Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.
Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.
В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.
В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".
Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.
МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле
Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 92 раза - Минобороны Азербайджана
Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК
Доллар по отношению к манату в 2016 году укрепился на 13,6% - ЦБА
"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с Citi и Deutsche bank на получение кредитной линии для закупки газа, эквивалентной $500 млн
Тела пятерых граждан Камеруна обнаружены в квартире в Баку
Двое граждан Азербайджана пострадали при нападении на ночной клуб в Стамбуле
Риск смерти от сердечного приступа в конце года выше, чем в другое время - исследование
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев