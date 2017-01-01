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Дальнее зарубежье 01.01.2017 12:20

Трамп призвал не спешить обвинять Москву в кибератаках на США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит спешить с обвинениями в адрес России в связи с кибератаками против США во время президентской гонки.

"Я думаю, это нечестно, если мы не знаем (об атаках России). Это мог быть кто-то другой. Я тоже знаю кое-что, о чем другие люди не в курсе, поэтому мы не можем быть уверенными", - приводит в воскресенье слова будущего американского лидера британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

Д.Трамп также пообещал, что 3 или 4 января он расскажет об имеющейся у него информации.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]