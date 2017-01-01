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ТЭК 01.01.2017 13:48

Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК

Россия с 1 января 2017 года начинает поэтапно сокращать добычу нефти в рамках выполнения своих договоренностей с ОПЕК.

Как отмечал министр энергетики РФ Александр Новак, в январе-феврале, когда в России держится холодная морозная погода, не позволяющая консервировать скважины, сокращение составит лишь 50 тыс. баррелей в сутки. В марте объем снижения производства нефти должен достичь 200 тыс. тонн. На заявленный уровень сокращения в 300 тыс. баррелей в сутки (до 10,9 млн баррелей в сутки) Россия выйдет в конце апреля-мае.

Сокращение добычи должно длиться все первое полугодие 2017 года. В целом, по расчетам Минэнерго, оно может составить порядка 4,5-5,5 млн тонн.

По словам А.Новака, в процессе сокращения будут участвовать 12 нефтяных компаний, на которых приходится 90% российской добычи. Они будут сокращать добычу пропорционально собственной доле в общероссийском производстве нефти. При этом сами компании будут выбирать механизмы сокращения и направления снижения.

Минэнерго планирует два раза в месяц собирать мониторинговый комитет, состоящий из представителей всех 12 компаний, для оценки их работы по сокращению добычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]