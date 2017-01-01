Части ВКС на юге России интенсивно перевооружаются - пресс-служба ЮВО

Военные части на юге России активно перевооружаются, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Новые и усовершенствованные образцы вооружения и военной техники активно поступали на Черноморский флот и на Каспийскую флотилию. Интенсивно перевооружаются и дислоцированные на юге страны части ВКС", - сообщили в пресс-службе ЮВО, рассказывая об итогах 2016 года.

Сотрудник пресс-службы отметил, что танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и частей получили современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А.

"В 2016 году в округе сформированы новые соединения, которые уже приступили к выполнению учебно-боевых задач",- сказали в пресс-службе ЮВО.