Казахстанцы смогут получать вознаграждение за помощь в предотвращении теракта

С 1 января 2017 года вступает в силу постановление правительства Казахстана "Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".
Документ, подписанный премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым 9 ноября, вводится в действие с 1 января 2017 года.
Согласно утвержденным правилам, вознаграждение за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке: по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса республики, - 750 (семьсот пятьдесят) месячных расчетных показателей (МРП); по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, - 1000 (одна тысяча) МРП.
На сегодняшний день 1 МРП составляет 2269 тенге. Текущий курс тенге - 333,29/$1.
Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица: вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана; вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 УПК.
Выплата вознаграждения будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному госоргану по координации деятельности в сфере противодействия терроризму на соответствующий финансовый год на данные цели, говорится в документе.
МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле
Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 92 раза - Минобороны Азербайджана
Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК
Доллар по отношению к манату в 2016 году укрепился на 13,6% - ЦБА
"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с Citi и Deutsche bank на получение кредитной линии для закупки газа, эквивалентной $500 млн
Тела пятерых граждан Камеруна обнаружены в квартире в Баку
Двое граждан Азербайджана пострадали при нападении на ночной клуб в Стамбуле
Риск смерти от сердечного приступа в конце года выше, чем в другое время - исследование
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев