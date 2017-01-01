Казахстанцы смогут получать вознаграждение за помощь в предотвращении теракта

С 1 января 2017 года вступает в силу постановление правительства Казахстана "Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".

Документ, подписанный премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым 9 ноября, вводится в действие с 1 января 2017 года.

Согласно утвержденным правилам, вознаграждение за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке: по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса республики, - 750 (семьсот пятьдесят) месячных расчетных показателей (МРП); по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, - 1000 (одна тысяча) МРП.

На сегодняшний день 1 МРП составляет 2269 тенге. Текущий курс тенге - 333,29/$1.

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица: вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана; вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 УПК.

Выплата вознаграждения будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному госоргану по координации деятельности в сфере противодействия терроризму на соответствующий финансовый год на данные цели, говорится в документе.