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СНГ 01.01.2017 15:50

Казахстанцы смогут получать вознаграждение за помощь в предотвращении теракта

С 1 января 2017 года вступает в силу постановление правительства Казахстана "Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".

Документ, подписанный премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым 9 ноября, вводится в действие с 1 января 2017 года.

Согласно утвержденным правилам, вознаграждение за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке: по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса республики, - 750 (семьсот пятьдесят) месячных расчетных показателей (МРП); по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, - 1000 (одна тысяча) МРП.

На сегодняшний день 1 МРП составляет 2269 тенге. Текущий курс тенге - 333,29/$1.

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица: вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера в соответствии со статьей 521 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана; вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 УПК.

Выплата вознаграждения будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному госоргану по координации деятельности в сфере противодействия терроризму на соответствующий финансовый год на данные цели, говорится в документе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]