Двое граждан Азербайджана пострадали при нападении на ночной клуб в Стамбуле

Среди пострадавших в теракте в Стамбуле - двое граждан Азербайджана, сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"В теракте в Стамбуле пострадали двое граждан Азербайджана. Это мужчина и женщина", - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, состояние женщины удовлетворительное, после оказания медицинской помощи она выписана из больницы.

"В настоящее время Генконсульство в Стамбуле выясняет личность пострадавших", - заявил Х.Гаджиев.

В результате нападения в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения.