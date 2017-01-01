Эстония возглавила Балтийское сотрудничество

Эстония 1 января возглавила сотрудничество стран Балтии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД, в течение года она будет координировать совместную деятельность Латвии, Литвы и Эстонии как в Совете министров Балтии, так и в органе сотрудничества парламентов трех стран Балтийской ассамблеи.

"В период председательства Эстония сосредоточится, прежде всего, на усилении взаимодействия в сфере безопасности и обороны, дальнейшего развития регионального энергетического рынка и транспортных соединений," - заявил министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser).

По его словам, "В нынешней ситуации безопасности государствам Балтии очень важно совместно работать во имя того, чтобы увеличить безопасность и благосостояние людей".

Председательство в сфере сотрудничества государств Балтии проходит на основе ротации и сменяется в начале календарного года.