Более 20 человек погибли в результате пожара на судне в Индонезии

23 человека погибли и 17 получили травмы в результате пожара, разгоревшегося в воскресенье на борту парома близ индонезийской столицы, сообщает агентство ЭФЭ.

При этом 194 находящихся на борту людей удалось спасти. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, так как получили сильнейшие ожоги.