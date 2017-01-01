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Дальнее зарубежье 01.01.2017 15:30

Более 20 человек погибли в результате пожара на судне в Индонезии

23 человека погибли и 17 получили травмы в результате пожара, разгоревшегося в воскресенье на борту парома близ индонезийской столицы, сообщает агентство ЭФЭ.

При этом 194 находящихся на борту людей удалось спасти. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, так как получили сильнейшие ожоги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]