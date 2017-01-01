Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в воскресенье бескомпромиссную борьбу против терроризма, сообщает агентство "Анадолу".

Он подчеркнул, что власти будут бороться против террориста и тех, кто их поддерживает, "до конца".

Р.Т.Эрдоган отметил, что готов принимать любые меры, чтобы обеспечить безопасность сограждан и мир в регионе.

Эти заявления прозвучали после того как в ночь на воскресенье 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Полиция ведет розыск совершившего нападение террориста.