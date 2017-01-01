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Регион 01.01.2017 14:35

Эрдоган после нападения в стамбульском клубе обещает бороться против терроризма "до конца"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в воскресенье бескомпромиссную борьбу против терроризма, сообщает агентство "Анадолу".

Он подчеркнул, что власти будут бороться против террориста и тех, кто их поддерживает, "до конца".

Р.Т.Эрдоган отметил, что готов принимать любые меры, чтобы обеспечить безопасность сограждан и мир в регионе.

Эти заявления прозвучали после того как в ночь на воскресенье 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Полиция ведет розыск совершившего нападение террориста.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]