Новый генсек ООН надеется, что 2017 станет годом мира на планете

Приступивший в воскресенье к работе на посту генсека ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает приоритетом на 2017 год борьбу за мир на планете.

По сообщению агентства АП, он призвал всех по случаю Нового года взять на себя обязательство: вносить вклад в борьбу против войн. "Давайте решим взять на себя обязательство: сделать достижение мира главным приоритетом", - сказал португалец.

"Давайте сделаем 2017 годом, в течение которого мы все - граждане, руководители, лидеры - будет стараться устранить разногласия", - добавил А.Гутерриш, сменивший на посту генсека ООН Пан Ги Муна.