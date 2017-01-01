Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 5 Янв

Дальнее зарубежье 01.01.2017 16:55

Новый генсек ООН надеется, что 2017 станет годом мира на планете

Приступивший в воскресенье к работе на посту генсека ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает приоритетом на 2017 год борьбу за мир на планете.

По сообщению агентства АП, он призвал всех по случаю Нового года взять на себя обязательство: вносить вклад в борьбу против войн. "Давайте решим взять на себя обязательство: сделать достижение мира главным приоритетом", - сказал португалец.

"Давайте сделаем 2017 годом, в течение которого мы все - граждане, руководители, лидеры - будет стараться устранить разногласия", - добавил А.Гутерриш, сменивший на посту генсека ООН Пан Ги Муна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, МИР, ГЕНСЕК


Похожие новости


ООН призывает международное сообщество прекратить насилие в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке Детская смертность сократилась вдвое за последние 25 лет - ЮНИСЕФ ООН прогнозирует увеличение численности населения к концу века до 11 млрд человек Число голодающих в мире снизилось до 795 млн - ООН Впервые со времен Второй мировой войны число беженцев в мире превысило 50 млн - ООН Общее число мигрантов в мире превышает 3% населения - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]