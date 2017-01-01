Путин в соболезновании Эрдогану заявил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг - дать решительный отпор террористической агрессии", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

"Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции", - говорится в сообщении пресс-службы.

В.Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным, 39 человек погибло, 69 получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой.