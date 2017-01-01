МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле.

«Подлые действия террористов не смогут сломать волю и решимость братской Турции в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении министерства.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу письмо с соболезнованиями.