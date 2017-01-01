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Внешняя политика 01.01.2017 15:10

МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле

МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле.

«Подлые действия террористов не смогут сломать волю и решимость братской Турции в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении министерства.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу письмо с соболезнованиями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]