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Регион 01.01.2017 17:40

Премьеры РФ и Турции отмечают важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма

Премьер РФ Дмитрий Медведев провел в воскресенье телефонный разговор со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом и выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", - отмечается в сообщении

Ранее Д.Медведев направил Б.Йылдырыму телеграмму соболезнований в связи с терактом в Стамбуле, в которой отмечено, что организовавшие эту преступную акцию должны понести заслуженное наказание.

"В ходе телефонного разговора затрагивалась также тематика предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

Не менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января. Среди погибших - 16 иностранцев.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]