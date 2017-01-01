Премьеры РФ и Турции отмечают важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма

Премьер РФ Дмитрий Медведев провел в воскресенье телефонный разговор со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом и выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", - отмечается в сообщении

Ранее Д.Медведев направил Б.Йылдырыму телеграмму соболезнований в связи с терактом в Стамбуле, в которой отмечено, что организовавшие эту преступную акцию должны понести заслуженное наказание.

"В ходе телефонного разговора затрагивалась также тематика предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

Не менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января. Среди погибших - 16 иностранцев.