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Дальнее зарубежье 01.01.2017 17:58

Евросоюз соболезнует родным и близким погибших в теракте в Стамбуле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявили в воскресенье о соболезнованиях Евросоюза в связи с терактом в ночном клубе Стамбула.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]