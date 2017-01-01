Евросоюз соболезнует родным и близким погибших в теракте в Стамбуле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявили в воскресенье о соболезнованиях Евросоюза в связи с терактом в ночном клубе Стамбула.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе.