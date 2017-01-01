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Дальнее зарубежье 01.01.2017 18:20

Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу из-за простуды

Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье пропустит новогоднюю службу в своей резиденции Сандрингем, так как продолжает курс лечения от простуды, сообщили в Букингемском дворце.

Зато ее супруг принц Филип, который на днях тоже был сильно простужен, теперь поправился и придет в церковь.

По данным британских СМИ, в Букингемском дворце отмечают, что королева идет на поправку: она уже самостоятельно передвигается по резиденции. Решение отменить ее участие в церковной службе - мера предосторожности, чтобы не допустить нового ухудшения самочувствия.

Как сообщалось, на Рождество 90-летняя Елизавета II также пропустила церковную службу из-за простуды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПРОСТУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]