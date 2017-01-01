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Дальнее зарубежье 01.01.2017 18:57

Маккейн по прибытии в Грузию обещал продолжить работу для принятия "жестких санкций против России"

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар в воскресенье, 1 января прибыли в Тбилиси с двухдневным визитом.

"Мы сделаем все возможное, чтобы США до конца поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - заявил журналистам в Тбилисском международном аэропорту Дж.Маккейн.

В ходе визита сенаторы встретятся с премьер-министром, президентом и министром обороны Грузии. Сразу же из аэропорта американские сенаторы направились в село Хурвалети Цхинвальского региона, где российские и югоосетинские военные возвели проволочные заграждения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, СЕНАТОРЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]