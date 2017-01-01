Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает правильным использовать компьютеры для передачи важной информации, сообщает в воскресенье агентство АП.

"Вы знаете, если вам нужно передать что-то действительно важное, напишите это на бумаге и, пусть это и старомодно, отправьте курьера с посланием", - сказал он журналистам во Флориде, где отпраздновал Новый год.

"Ни один компьютер не может считаться безопасным, и не пытайтесь доказать мне обратное", - добавил Д.Трамп.

АП отмечает, что будущий лидер США и вправду редко пользуется компьютерами и электронной почтой, при этом он крайне активен в "Твиттере".