В Грузии с 1 января акцизы на сигареты повышены в 1,5 раза, на бензин - вдвое

В Грузии с 1 января вошли в силу изменения в Налоговый кодекс страны, в соответствие с которыми значительно увеличены ставки акцизов на табачные изделия, нефтепродукты, импорт автомобилей, а также сборы с игорного бизнеса.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине Грузии, повышение акцизов на определенные категории товаров и услуг входит в комплекс мер, разработанных правительством для стабилизации финансово-экономической ситуации в стране.

В частности, с 1 января ставка акциза на сигареты с фильтром повышена с 1,1 лари за пачку до 1,7 лари, без фильтра - с 0,3 лари до 0,6 лари. На столько же увеличиваются акцизы на сигары и сигариллы, а также с 25 лари до 35 лари за 1 кг - на табак всех видов. (Официальный курс на 1 января - 2,6468 лари/$1).

Что касается нефтепродуктов, то акциз на 1 тонну бензина вырос с 250 лари до 500 лари, на дизельное топливо - со 150 лари до 400 лари, а на 1 тыс. кубометров газового топлива для автомобилей - с 80 лари до 200 лари. Более чем вдвое увеличена акцизная ставка на технические масла - до 800 лари за 1 тонну.

Акцизные ставки повышены также на импорт легковых автомобилей и их растаможивание в зависимости от возраста. Исключение составляют только 4-летние автомобили, на импорт и регистрацию которых ставка сохранилась на уровне 1,2 лари за 1 куб. см объема двигателя, и 5-летние автомобили, для которых ставка даже снижена. В то же время акциз на автомобили возрастом до 1 года, а также свыше 14 лет увеличен почти вдвое - до 2,3 лари за 1 куб. см.

Существенные изменения внесены также в закон "О сборах с игорного бизнеса". Доходы казино, тотализаторов и других игорных заведений с сегодняшнего дня будут облагаться 10%-ным налогом вместо нынешнего 5%-ного. Повышены на 30% ставки сбора с каждого игорного стола и игорного аппарата, а ставка сбора с игр, проводимых в системно-электронной форме, составлявшая от 30 тыс. до 60 тыс. лари за квартал, повышена до 100-120 тыс. лари.

В Минфине рассчитывают, что в результате всех этих изменений доходная часть бюджета страны увеличится примерно на 518 млн лари, что даст возможность компенсировать ту недостачу, которая, как ожидается, возникнет в бюджете с задействованием с 1 января 2017 года новой модели налога на прибыль юрлиц, согласно которой в случае реинвестирования прибыли, а также если она не распределяется в виде дивидендов, компания освобождается от уплаты этого налога.

Между тем, повышение акцизов вызвало недовольство в стране. Часть экспертов считает, что на фоне существующих в стране тяжелых социальных условий это обязательно вызовет рост потребительских цен, еще большее обнищание населения и потерю рабочих мест.