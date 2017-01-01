Семь саудовцев, четверо иракцев и трое иорданцев оказались среди жертв теракта в Турции - СМИ

Среди погибших в результате новогоднего теракта в Стамбуле оказались семеро подданных Саудовской Аравии, четверо иракцев, трое иорданцев, сообщают в воскресенье турецкие и иностранные СМИ.

Кроме того, среди жертв оказались двое граждан Индии, два тунисца и по одному погибшему из Канады, Сирии, Израиля, Ливана, Бельгии.

В ночь на воскресенье 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Полиция ведет розыск совершившего нападение террориста.